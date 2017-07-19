Spazio Mind: a Milano si riaccende l'Albero della Vita di Expo2015

I lavori conclusi entro il 2028 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 3 mag - L'Albero della Vita, simbolo di Expo 2015, tornera' a splendere a fine 2028 nello spazio di Milano Innovation District. Il progetto, che prevede anche la riqualificazione della piazza simbolo dell'Esposizione Universale, vedra' uno spettacolo di luci e suoni completamente nuovo, ripensato per lo spazio MIND, che si candida ad essere uno dei principali hub europei dedicati a scienza, ricerca e innovazione. Anche la piazza, con un progetto promosso da Principia che gestisce il progetto di riutilizzo dell'area, sara' riattivata come spazio aperto per eventi, cittadini, imprese. A contribuire al concept anche Marco Balich, che gia' aveva contribuito all'impianto originario.

"Il ritorno alla vita dell'Albero e della piazza 'Expo 2015' rappresenta molto piu' di un recupero architettonico -ha dichiarato Igor De Biasio, ad di Principia-. E' un gesto simbolico e concreto insieme: restituiamo ai cittadini un luogo amatissimo trasformandolo in uno spazio contemporaneo, vivo e aperto, capace di raccontare il futuro di Milano e dell'Italia. Tornera' ad essere un punto di attrazione che, come durante Expo 2015, diventera' un luogo obbligato di passaggio per i cittadini milanesi e lombardi e per i turisti di tutta Italia e del mondo". "Vedere l'Albero della Vita ritrovare un suo posto all'interno di MIND e' per me motivo di grande orgoglio - afferma anche Marco Balich chairman di Balich Wonder Studio-. Questo progetto non e' solo una riattivazione, e' una reinterpretazione: un modo per restituire alla citta' un luogo che continua a emozionare, evolvendosi insieme a Milano".

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