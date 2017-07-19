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            Spazio: Governo, completata con successo prima missione del programma Aviolancio

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 mag - "Si e' conclusa con successo la missione suborbitale del sistema dimostrativo di aviolancio svolta nel Golfo del Messico, con decollo del veicolo vettore Alpha-Jet dallo Houston Spaceport, in Texas".

            Palazzo Chigi, in un comunicato pubblicato sul proprio sito, rimarca che "il programma 'Aviolancio', avviato dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e all'aerospazio (Comint) e coordinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' finalizzato allo sviluppo di un dimostratore di un sistema di lancio aviotrasportato, il sounding rocket HAX25 ideato dalla T4i di Padova, concepito per rafforzare una capacita' nazionale autonoma, flessibile e modulare di accesso allo spazio.

            La missione suborbitale - sottolinea il Governo - ha rappresentato la dimostrazione dell'efficacia del lanciatore, del suo abbinamento con l'areo vettore ed il raggiungimento degli obiettivi del programma, sulla scorta dei quali si potranno valutare ulteriori sviluppi della tecnologia".

            com-fil.

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