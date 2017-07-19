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            Spazio: Governo, completata con successo prima missione del programma Aviolancio -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 mag - Il risultato, sottolinea ancora la Presidenza del Consiglio, "assume particolare rilievo nel quadro degli Indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale, che individuano nell'autonomia tecnologica, nella resilienza delle infrastrutture spaziali, nella competitivita' della filiera nazionale e nella capacita' di accesso allo spazio elementi centrali della strategia del Paese. In tale prospettiva, Aviolancio rappresenta una dimostrazione concreta della capacita' italiana di promuovere tecnologie abilitanti, sperimentazione avanzata e modelli operativi innovativi in un settore ad elevato valore strategico.

            L'aviolancio costituisce infatti una soluzione di particolare interesse per l'accesso allo spazio, poiche' consente maggiore flessibilita' nella scelta del punto di rilascio, riduce i vincoli infrastrutturali tipici dei lanci da piattaforma terrestre, aumenta la capacita' di adattamento alle condizioni meteo e permette una piu' rapida riprogrammazione delle missioni. Tali caratteristiche risultano rilevanti non solo per applicazioni scientifiche e tecnologiche, ma anche per esigenze di sicurezza, sorveglianza, protezione del territorio.

            Il successo del volo conferma il valore del coordinamento tra istituzioni, ricerca pubblica e industria nazionale, consolidando una base tecnologica utile allo sviluppo di future capacita' suborbitali e, in prospettiva, orbitali.

            La missione rappresenta pertanto un risultato significativo per il programma spaziale italiano e un ulteriore tassello nella costruzione di una politica spaziale nazionale orientata all'autonomia, all'innovazione e alla sicurezza".

            com-fil.

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