Spazio: Asi presente al Festival delle Scienze di Roma da 16 a 21 aprile -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 apr - Sono, inoltre, tante le attivita' educative con laboratori didattici da martedi' 16 a venerdi' 19 aprile dalle ore 9:30: 'COSMO-SkyMed: nello spazio per custodire la terra', un laboratorio durante il quale si potra' costruire un modellino del satellite COSMO-SkyMed sotto la guida degli esperti dell'Asi. Mercoledi' 17 e giovedi' 18 aprile dalle ore 9:30 sara' la volta del laboratorio interattivo 'Capillarita' e trasporto dei liquidi: dalla fisica alle piante sulla Terra e nello spazio', per spiegare cosa succede ai liquidi e alla capillarita' in microgravita' e cosa succede alle piante nelle condizioni di microgravita' tipiche nello Spazio. L'Asi organizza, inoltre, un webinar mercoledi' 17, alle ore 11:00, per raccontare la 'Scienza nello spazio: le attivita' di ricerca a bordo della Stazione Spaziale Internazionale'. Il 20 aprile, infine, alle ore 17:00, ricercatrici e ricercatori dell'Agenzia spaziale italiana saranno coinvolti in un gioco di ruolo scientifico, leggero e divertente, condotto dal comico, attore e conduttore radiofonico Francesco Lancia. La partecipazione dell'Agenzia al Festival si completa con la mostra 'Looking Beyond' che sara' proiettata su un grande schermo. Articolata su 4 temi: agricoltura, citta', cambiamento climatico e acqua, la mostra comprende 60 spettacolari immagini acquisite dai satelliti della costellazione italiana dell'Asi e del ministero della Difesa, COSMO-SkyMed.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 14-04-24 15:25:12 (0368)SPACE 5 NNNN