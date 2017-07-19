Spazio: Asi e Mimit inaugurano progetto 'Space Habitat. La via italiana'

Istituzioni, industria e ricerca su prospettive abitabilita' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 apr - Definire le condizioni per una permanenza umana nello Spazio sempre piu' a misura d'uomo e individuare nuovi modelli di pensiero per la progettazione di ambienti e infrastrutture delle future missioni. Questi i temi al centro della conferenza 'Abitare lo Spazio. Il caso Luna' a Palazzo Piacentini a Roma, promossa dall'Agenzia Spaziale Italiana in collaborazione con il Mimit, curata da Marco Panella e prodotta dalla factory culturale ArtiX. Ad aprire i lavori sono stati il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana Teodoro Valente e il presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera Federico Mollicone, che hanno evidenziato il ruolo strategico dell'Italia nello sviluppo delle future infrastrutture spaziali. La conferenza ha inaugurato il progetto 'Space Habitat. La via italiana', promosso da Asi e Mimit, con l'obiettivo di connettere la filiera scientifica, industriale ed economica dello spazio con quella umanistica.

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