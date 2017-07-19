Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Spazio: Asi e Mimit inaugurano progetto 'Space Habitat. La via italiana'

            Istituzioni, industria e ricerca su prospettive abitabilita' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 apr - Definire le condizioni per una permanenza umana nello Spazio sempre piu' a misura d'uomo e individuare nuovi modelli di pensiero per la progettazione di ambienti e infrastrutture delle future missioni. Questi i temi al centro della conferenza 'Abitare lo Spazio. Il caso Luna' a Palazzo Piacentini a Roma, promossa dall'Agenzia Spaziale Italiana in collaborazione con il Mimit, curata da Marco Panella e prodotta dalla factory culturale ArtiX. Ad aprire i lavori sono stati il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana Teodoro Valente e il presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera Federico Mollicone, che hanno evidenziato il ruolo strategico dell'Italia nello sviluppo delle future infrastrutture spaziali. La conferenza ha inaugurato il progetto 'Space Habitat. La via italiana', promosso da Asi e Mimit, con l'obiettivo di connettere la filiera scientifica, industriale ed economica dello spazio con quella umanistica.

            com-Liv.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 22-04-26 12:23:14 (0350)SPACE 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Fila 9,54 +0,32 13.30.49 9,46 9,545 9,51


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.