Spagna: Sanchez, Ue ponga fine all'accordo con Israele

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 apr - 'E' giunto il momento che l'Ue rompa l'accordo di associazione con Israele.

Non abbiamo nulla contro il popolo di Israele; anzi, tutt'altro. Ma un governo che viola il diritto internazionale e, di conseguenza, i principi e i valori dell'Ue non puo' essere nostro partner. No alla guerra'. Lo ha scritto in un post su X il premier spagnolo Pedro Sanchez. L'accordo, in vigore dal 2000, definisce il quadro giuridico e istituzionale entro il quale il blocco dell'Unione e Israele intrattengono rapporti commerciali e di cooperazione.

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(RADIOCOR) 19-04-26 15:29:21 (0342) 5 NNNN