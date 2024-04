Spagna: Sa'nchez mettera' fine a "visti d'oro" per frenare speculazione immobiliare

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 apr - La Spagna porra' fine ai "visti d'oro", cioe' la misura che consente di ottenere un permesso di soggiorno o di lavoro per tre anni ai cittadini stranieri che investono piu' di mezzo milione di euro in immobili. L'obiettivo e' frenare la speculazione che sta interessando molte citta' del Paese. Lo ha annunciato il primo ministro Pedro Sa'nchez, durante una visita a Siviglia.

L'abolizione, che sara' approvata domani dal Consiglio dei ministri, mira a combattere "gli investimenti speculativi" che mettono in difficolta' "molti giovani e famiglie", che attualmente non possono accedere a un alloggio, ha detto il premier. Nel dettaglio, i "visti d'oro" sono stati introdotti nel 2013 dal governo conservatore di Mariano Rajoy, che voleva stimolare gli investimenti nel Paese, dopo il crollo economico causato dalla crisi del 2008. "Oggi, 94 visti d'oro su 100 sono legati all'investimento immobiliare" e non all'investimento in un'azienda, ha spiegato. Sono inoltre concentrati in "grandi citta' come Barcellona, Madrid, Malaga, Alicante, le isole Baleari e la citta' di Valencia", dove "il mercato immobiliare e' molto rigido", ha aggiunto.

Diversi Paesi dell'Europa meridionale (come il vicino Portogallo), che hanno utilizzato schemi simili per attrarre investimenti durante la crisi finanziaria, hanno deciso negli ultimi mesi di dare un giro di vite a questo regime eccezionale molto contestato.

