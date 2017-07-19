S&P: con interruzione prolungata Hormuz forti impatti per mercati emergenti

Tra i piu' esposti Asia, Turchia ed Egitto (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 apr - L'impatto della guerra in Medio Oriente sui mercati emergenti e' stato finora disomogeneo. Dipende in larga misura dal grado di esposizione dei Paesi alle catene di approvvigionamento del Medio Oriente e dall'entita' delle importazioni nette di energia. E' quanto emerge dal report di S&P sull'impatto della guerra in Medio Oriente sui mercati emergenti, secondo cui ad oggi si osservano quattro azioni di rating nei mercati emergenti legate al conflitto. Secondo S&P un'interruzione prolungata in Medio Oriente intensificherebbe significativamente lo shock energetico globale, con effetti sproporzionati sui mercati emergenti. Nello scenario negativo delineato dagli esperti, i Paesi emergenti importatori di energia subirebbero l'impatto macroeconomico piu' severo, con una riduzione della crescita economica fino a 2-3 punti percentuali e un aumento dell'inflazione superiore a 5 punti in Egitto e Turchia. Le tensioni sul credito si manifesterebbero inizialmente nei settori ad alta intensita' energetica-soprattutto in Asia, Turchia ed Egitto-colpendo per primi raffinazione, petrolchimico e compagnie aeree, per poi estendersi a manifattura, logistica e agroindustria. Considerando un cessate il fuoco fragile e posizioni politiche fortemente divergenti tra Iran e Stati Uniti, un conflitto piu' prolungato in Medio Oriente potrebbe rimodellare le traiettorie macroeconomiche dei mercati emergenti, indebolire i profili di credito settoriali e modificare il mix energetico nel lungo periodo.

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(RADIOCOR) 17-04-26 12:12:04 (0319) 5 NNNN