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            Sole 24 Ore: sul Lunedi' Osservatorio Polimi, 'Over 55 sempre piu' digital'

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 apr - Sette italiani over 55 su dieci usano i social media, il 35% fa acquisti online in autonomia e un altro 8% con l'aiuto di familiari o di amici. Una generazione, dunque, che a sorpresa si rivela decisamente a suo agio con l'innovazione. A cominciare dall'interesse per la piu' dirompente delle rivoluzioni in atto: il 67% dei senior italiani, infatti, conosce la Generative Ai e il 34% l'ha gia' utilizzata, soprattutto ha usato ChatGPT. Lo registra l'Osservatorio Digital Innovation del Politecnico di Milano, analizzato sul Lunedi' de Il Sole 24 Ore. Quanto alle motivazioni, tra coloro che utilizzano strumenti di Ai, le principali riguardano la possibilita' di accedere al servizio in qualsiasi momento (47%) e la rapidita' di risposta (38%). 'Per tutti, le tecnologie digitali (e l'intelligenza artificiale su tutte) rappresentano un'opportunita' concreta per supportare la quotidianita' e mantenere benessere, autonomia e partecipazione lungo tutta la vita - spiegano i ricercatori -. E i senior italiani, contrariamente al senso comune, sono tutt'altro che poco digitalizzati'. Non mancano tuttavia ansie e timori, la preoccupazione piu' diffusa e' legata alla paura di un digital divide basato proprio sull'eta': il 50% degli over 55 teme, infatti, di essere svantaggiato o escluso da servizi se non restera' al passo con l'innovazione, il 72% ha paura che diventi difficile distinguere contenuti reali da quelli generati dall'Ai, e infine il 72% ha un atteggiamento di cautela paventando il timore che le tecnologie digitali possano generare isolamento sociale.

            red-

            (RADIOCOR) 26-04-26 18:00:27 (0442) 5 NNNN

              


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