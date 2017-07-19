Sole 24 Ore: sul Lunedi' le novita' sui giustificativi per le detrazioni del 730
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 apr - La dichiarazione dei redditi fa i conti con la crescente diffusione dei sistemi di pagamento elettronico e la digitalizzazione dei documenti contabili. Va letta in questo senso anche la novita' del Dl 19/2026, il decreto Pnrr 2 convertito in legge il 20 aprile, analizzata sul Lunedi' de Il Sole 24 Ore: stop all'obbligo di conservare le ricevute generate dai Pos; bastano gli estratti conto bancari.
Con l'arrivo online del 730 precompilato - atteso giovedi' 30 aprile - molti dipendenti e pensionati si porranno il tema dei documenti necessari a far valere le detrazioni fiscali.
Documenti che spesso non riguardano solo la spesa sostenuta, ma anche la modalita' di pagamento.
Secondo le istruzioni al modello 730, i documenti riferiti alla dichiarazione di quest'anno vanno conservati fino al 31 dicembre 2031. Ma per le detrazioni spalmate su piu' anni il Fisco aggancia i controlli all'ultima rata: ad esempio, in relazione alle spese per lavori edilizi pagate nel 2025, potrebbe chiedere i documenti fino al 31 dicembre 2040, cioe' entro il quinto anno successivo a quello in cui verra' detratta la decima rata (2035).
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(RADIOCOR) 26-04-26 18:20:43 (0448) 5 NNNN