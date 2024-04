Sole 24 Ore: sul Lunedi' il focus 'Multe, cambiano i costi per i ritardatari'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 apr - Il disegno di legge all'esame del Senato modifica la maggiorazione semestrale del 10% applicabile sulle multe non ancora pagate a partire dal 61 giorno dalla data di notificazione. Il testo approvato alla Camera, salvo modifiche in fase di approvazione definitiva, introduce infatti un tetto all'aumento applicabile, pari al 60%: la maggiorazione semestrale, in pratica, potra' essere applicata per un massimo di sei semestri. Sul Sole 24 Ore del Lunedi' viene presentato l'effetto della nuova normativa con numerosi esempi: il tetto sugli interessi avra' un differente impatto sulle sanzioni edittali previste dal Codice della strada, dal divieto di sosta al transito con semaforo rosso.

Infine, si segnalano particolari criticita' in caso di pagamento parziale, ad esempio in assenza delle spese di notificazione: in questi casi, il pagamento sara' tenuto in acconto fino al saldo del dovuto, ma la sanzione proseguira' il suo corso, tanto che il cittadino - anche se convinto di aver pagato il dovuto - vedra' arrivare a suo nome una cartella esattoriale o una ingiunzione di pagamento, come se non avesse pagato alcunche'.

