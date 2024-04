Sole 24 Ore: sul Lunedi' il bilancio territoriale del 'reddito di liberta''

L'assegno destinato alle donne vittime di maltrattamenti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 apr - Sul Sole 24 Ore di lunedi' 8 aprile, spazio alla violenza di genere, con il bilancio territoriale del reddito di liberta', l'assegno da 400 euro mensili che punta a favorire l'autonomia delle donne vittime di maltrattamenti. Il sussidio e' riconosciuto per un anno, con lo scopo di supportare le donne che si trovano in condizione di poverta', nel conseguimento di un'autonomia abitativa e personale, e nell'accompagnamento dei figli minori agli studi. Nella domanda dell'aiuto, il percorso intrapreso deve essere certificato da un centro antiviolenza e la condizione di bisogno e' attestata dai servizi sociali del Comune. Il reddito di liberta', introdotto nel 2020, e' stato stabilizzato e finanziato a regime dalla legge di Bilancio 2024. Essere beneficiaria del sussidio o averlo percepito l'anno scorso, e' uno dei requisiti per accedere all'altro aiuto economico introdotto per le donne vittime di violenza.

Si tratta dello sgravio contributivo a favore dei datori di lavoro privati che assumono dal 2024 al 2026 donne disoccupate vittime di maltrattamenti: un incentivo fino a 8mila euro annui, che dura fino a 24 mesi per le assunzioni a.

tempo indeterminato.

