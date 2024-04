Sole 24 ore: mercoledi' l'evento "Obiettivo Crescita 2024: la messa a terra del Pnrr"

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 apr - Mercoledi' 10 aprile 2024, dalle ore 09:30 alle 13:00, presso Palazzo Giureconsulti a Milano, si terra' l'evento ""Obiettivo Crescita 2024: la messa a terra del Pnrr e le riforme per costruire l'Italia del futuro" organizzato dal Sole 24 Ore. L'appuntamento si pone l'obiettivo di fare il punto sulla revisione del PNRR e sulle riforme previste, considerando il contesto internazionale caratterizzato dal conflitto in Medio Oriente che ha influenzato le previsioni di crescita dell'economia italiana. A seguito dell'approvazione delle modifiche da parte della Commissione Europea, l'Italia avra' a disposizione 194,4 miliardi di euro per supportare il proprio sistema economico. Queste risorse saranno suddivise in 66 riforme, tra cui quelle in materia di giustizia, appalti pubblici e concorrenza, e 150 investimenti volti a promuovere la resilienza e la competitivita' del Paese, nonche' le transizioni digitale e green. Durante l'evento, verranno analizzate le necessita' primarie del nostro Paese per costruire un futuro che veda protagoniste le aziende italiane a livello internazionale. I rappresentanti delle istituzioni politiche, dell'industria e del mondo accademico si confronteranno per individuare le strategie piu' efficaci. I lavori - che potranno essere seguiti sia in presenza che in streaming previa registrazione su https://24oreventi.ilsole24ore.com/obiettivo-crescita-2024/ - saranno aperti dai saluti del Direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini. Subito dopo il focus si spostera' sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e il suo impatto sull'economia italiana: Giorgia Aresu, Partner di KPMG, introdurra' una discussione approfondita su come questo piano possa plasmare il futuro del nostro Paese. Seguira' il dibattito sull'importanza del PNRR nel rafforzare i legami con l'Europa con Carlo Altomonte, Associate Dean & Direttore PNRR Lab SDA Bocconi, e Gloria Bartoli, Segretario Generale dell'Osservatorio Produttivita' e Benessere della Fondazione economia Tor Vergata. La giornata proseguira' con una serie di panel. Alle 10:15 si discutera' degli investimenti in Green & Digital delle aziende italiane con Maria Enrica Danese, Direttrice Corporate Communication & Sustainability di TIM, Elisa Negri, Coordinatrice Scientifica MICS - Made in Italy Circolare e Sostenibile, e Chiara Petrioli, Membro del Consiglio UE per l'Innovazione EIC e fondatrice della deep-tech Wsense, che esploreranno il tema della transizione verso un'economia 5.0. Successivamente si discutera' del complesso settore dell'energia, esaminando il passaggio al mercato libero e gli effetti del REPowerEU con esperti come Vannia Gava, Vice Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Monica Iacono, CEO di ENGIE Italia, e Gelsomina Vigliotti, Vice Presidente BEI. A meta' mattina il focus si spostera' sul settore delle infrastrutture e le priorita' per una logistica sempre piu' integrata con Edoardo Rixi, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giuseppe Rizzi, Direttore Generale Associazione Fermerci, e Pasquale Russo, Presidente Conftrasporto. Seguira' quello sull'edilizia e il ruolo centrale delle costruzioni anche in chiave post-PNRR con Piero Petrucco, Vice Presidente ANCE, e Paola Frassinetti, Sottosegretario di Stato Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il rapporto tra agricoltura e PNRR sara' al centro della tavola rotonda alla quale parteciperanno Simona Caselli, Capo Affari Europei Legacoop Agroalimentare e Presidente Granlatte, Marco Caprai, Componente della Giunta esecutiva Confagricoltura, e Maria Chiara Zaganelli, Direttore Generale ISMEA. A fine mattinata il tema di una Pubblica Amministrazione piu' efficiente e snella per sostenere lo sviluppo economico del Paese sara' al centro del colloquio con Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione. Mentre la chiusura dei lavori sara' affidata all'intervento del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sulla sfida della Legge sul Mercato e sulla Concorrenza. Main sponsor sono KPMG e TIM. Official partner sono Ance, ENGIE, Ferrovie dello Stato Italiane e.

Nepta (societa' Italgas). Event Partner UnipolSai.

