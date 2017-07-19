Sole 24 Ore: mercoledi' l'evento 'India-Italy: Business Partner, Brighter Future'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 apr - In uno scenario globale segnato da forti trasformazioni geopolitiche ed economiche, in cui la crescita sul solo mercato domestico e' sempre piu' complessa, l'India emerge come uno dei partner strategici piu' rilevanti per le imprese italiane. Quarta economia mondiale per PIL, con una crescita stimata intorno al 6,2%, una popolazione di oltre 1,4 miliardi di persone e una delle forze lavoro piu' giovani e qualificate al mondo - in particolare nel campo dell'Intelligenza Artificiale - l'India rappresenta oggi un mercato ad alto potenziale, ulteriormente rafforzato dal recente accordo di libero scambio tra Unione Europea e India.

E' in questo contesto che nasce 'India-Italy: Business Partner, Brighter Future', evento promosso da Il Sole 24 Ore e Banco BPM, con l'obiettivo di offrire alle imprese italiane strumenti, scenari e testimonianze utili per avviare o rafforzare percorsi di internazionalizzazione verso il mercato indiano. L'incontro si svolgera' mercoledi' 22 aprile, a partire dalle 9.30, presso la Sala delle Colonne di Banco BPM, a Milano.

I lavori si apriranno alle 10.00 con l'intervento di Fabio Tamburini, Direttore del Sole 24 Ore, seguito da un'analisi di scenario sull'India come mercato strategico per l'Italia in una fase di incertezza geopolitica, affidata a Giuliano Noci, Full Professor of Strategy & Marketing and Vice Rector Politecnico di Milano. Sul tema, Fabio Tamburini, Direttore del Sole 24 Ore, moderera' dapprima il confronto con Maurizio Leo, Viceministro dell'Economia e delle Finanze; successivamente coordinera' il dibattito tra Giuseppe Castagna, Amministratore Delegato di Banco BPM, ed Emanuele Orsini, Presidente di Confindustria.

A seguire, il focus si spostera' sui vantaggi concreti dell'investire in India e sui settori a maggiore potenziale, con un keynote dell'Ambasciatore Antonio Bartoli, e un confronto moderato da Simone Spetia con Roberta Consonni, Responsabile Global Transaction Banking di Banco BPM, Alessandro Giuliani, Presidente della Indo-Italian Chamber of Commerce and Industry, e Bhojraj Pathak, Chief Representative Banco BPM, Mumbai Office. La centralita' dell'India come destinazione strategica per le aziende italiane sara' ulteriormente approfondita con l'intervento dell'Ambasciatrice indiana in Italia, Vani Rao. Sul tema, Simone Spetia si confrontera' anche con Marco Masciaga, Corrispondente dall'Asia del Sud del Sole 24 Ore.

La parte finale dell'evento sara' dedicata agli strumenti di supporto all'internazionalizzazione e alle opportunita' offerte dall'accordo commerciale UE India, attraverso un confronto tra Luca Manzoni, Responsabile Corporate e Investment Banking di Banco BPM, e rappresentanti di grandi gruppi industriali e finanziari italiani, tra cui Enrico Carraro, Presidente Carraro Group, Regina Corradini D'Arienzo, Amministratore Delegato e Direttore Generale SIMEST, Emma Marcegaglia, Presidente e Amministratore Delegato Marcegaglia Holding, e Guglielmo Picchi, Presidente SACE. Le conclusioni saranno affidate a Simone Spetia a colloquio con Giuseppe Castagna, Amministratore Delegato Banco BPM. La mattinata di lavori si concludera' alle ore 13:00. Per informazioni: 24oreventi.com/indiaitaly.

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(RADIOCOR) 18-04-26 13:09:14 (0305) 5 NNNN