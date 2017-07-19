Sole 24 Ore: martedi' 10 marzo in edicola la guida 'Bilanci 2026'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 mar - La guida Bilanci 2026, in edicola il 10 marzo con Il Sole 24 Ore, offre un quadro chiaro delle novita' fiscali, dagli impatti dell'ultima Manovra economica alla derivazione rafforzata, passando vari altri temi fra cui la correzione degli errori contabili. Senza trascurare le fasi che seguono la chiusura del bilancio, che chiamano in causa revisori legali e collegio sindacale e arrivano all'assemblea dei soci. La guida si rivolge ai professionisti ed e' uno strumento pratico e operativo per imprese e controllori che vogliono chiudere il bilancio con metodo e sicurezza.

Dalle novita' per le imprese, revisori e sindaci: derivazione rafforzata, trasfer price e regole per le PMI. In un contesto in cui redigere il bilancio resta complesso - anche per semplicazioni attese da tempo ma mai davvero introdotte - e' uno strumento pratico e operativo per imprese e controllori che vogliono chiudere il bilancio con metodo e sicurezza ad un costo aggiuntivo di 1 euro oltre al prezzo del quotidiano.

Com-Red

(RADIOCOR) 07-03-26 14:48:21 (0305) 5 NNNN