Sole 24 Ore: in uscita il nuovo libro di Camisani Calzolari, 'Decisioni Artificiali'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 mag - Esce il nuovo volume di Marco Camisani Calzolari che nasce dalla omonima serie video che ogni mese raggiunge 25 milioni di visualizzazioni sui suoi canali social. Truffe digitali, intelligenza artificiale, decisioni automatiche, cybersicurezza, futuro: i temi che hanno costruito la community dell'esperto di innovazione digitale e impatti sociali della tecnologia, ora diventano un libro.

'Decisioni Artificiali. Come stiamo delegando scelte, potere e responsabilita' all'intelligenza artificiale e alle macchine' affronta una delle questioni piu' urgenti del nostro tempo. Cosa succede quando le macchine smettono di assisterci e iniziano a decidere al posto nostro.

Scuola. Sanita'. Lavoro. Cybersicurezza. Piattaforme digitali. Sistemi pubblici. Camisani Calzolari ricostruisce i luoghi, spesso invisibili, dove le decisioni artificiali sono gia' operative. Algoritmi e sistemi predittivi che ogni giorno influenzano l'accesso ai servizi, al credito, alle cure, alle opportunita'. Anche alle relazioni.

Il punto di partenza e' una constatazione: non chiediamo piu' alle macchine soltanto supporto operativo. Trasferiamo decisione, potere, responsabilita'. Sistemi che stimano, classificano, selezionano, eseguono. Sulla base di probabilita' e correlazioni statistiche.

Una stima probabilistica puo' trasformarsi in una soglia rigida che cambia la vita di una persona. Un curriculum escluso prima ancora di essere letto. Un prestito negato. Una priorita' sanitaria ridefinita da un sistema automatizzato.

Un account bloccato senza spiegazioni comprensibili.

Al centro c'e' la delega. Ogni volta che affidiamo una scelta a un sistema automatizzato, accettiamo che criteri, priorita' e soglie vengano definiti altrove. Spesso senza sapere da chi e secondo quali logiche. E' in questa opacita' che si annida il rischio piu' grande. La dissoluzione della responsabilita'.

'Il problema non e' se le macchine sbagliano. Il problema e' cosa succede quando sbagliano e nessuno puo' dire: la decisione e' mia', scrive l'autore.

Il libro entra nella nuova fase dell'AI. I sistemi agentici.

Modelli che eseguono azioni in autonomia. Si collegano a strumenti operativi, piattaforme, servizi esterni. La distanza tra intenzione ed esecuzione si comprime. I processi decisionali diventano sempre meno visibili.

Ampio spazio ai robot intelligenti. All'integrazione fra intelligenza artificiale e mondo fisico. Ai rischi cyber dei sistemi autonomi nelle aziende, nelle case, negli spazi pubblici. Una riflessione che tocca anche il piano educativo ed etico. Cosa significa crescere in una societa' dove ogni risposta e' immediata? Quale impatto ha la delega continua sul pensiero critico, sulla capacita' di giudizio, sul rapporto con la complessita'? 'Decisioni Artificiali' e' un libro sul potere contemporaneo.

Un'indagine sulle infrastrutture invisibili che regolano la vita quotidiana. E sulla necessita' di costruire strumenti di governo, verifica e controllo democratico di tecnologie che non sono neutrali.

Il volume sara' presentato in anteprima dall'autore alla XXXVIII edizione del Salone del Libro di Torino giovedi' 14 maggio alle 16.15 in Sala Viola. Alle 17.30 l'autore sara' inoltre allo stand X30 del Gruppo Il Sole 24 Ore, nel Padiglione Oval, per incontrare i lettori e firmare le copie del volume.

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(RADIOCOR) 10-05-26 19:30:56 (0454) 5 NNNN