Sole 24 Ore: in edicola lo Speciale 'Superior Interiors'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 apr - E' in edicola venerdi' 24 aprile con Il Sole 24 Ore e nel pieno della Design Week milanese, il nuovo numero di HTSI - Superior Interiors, un'edizione speciale interamente dedicata al design e all'evoluzione dello spazio domestico.

Un numero che interpreta la casa come organismo vivo: non piu' soltanto luogo da abitare, ma spazio di rigenerazione, laboratorio estetico e piattaforma di dialogo tra natura, tecnologia e progetto, dove indoor e outdoor si fondono in un'esperienza coerente e sensoriale. L'abitazione diventa cosi' una vera opera d'arte vivente, capace di riflettere identita', desideri e nuove esigenze di benessere contemporaneo.

A raccontare questa visione contribuiscono protagonisti della scena internazionale come Ronan Bouroullec, con il suo approccio poetico e orientato alla scoperta, e Oscar Lucien Ono, che riscrive i codici dell'hotellerie di alta gamma, accanto all'energia cromatica e neo-pop di Gustaf Westman e Berry Dijkstra e alla ricerca tessile di Greg Foster e Kmishma Swali.

Il numero sviluppa una riflessione articolata sul rapporto tra spazio domestico e natura, con un'attenzione particolare al verde urbano - terrazze e giardini come estensione dell'abitare - e alle nuove architetture del benessere, dalle saune private integrate nel paesaggio alle dimore concepite come luoghi di longevita' e rigenerazione, fino al fenomeno del Ping Minimalism che ridefinisce la zona notte attraverso un'essenzialita' orientata al riposo e alla disconnessione.

Ampio spazio e' dedicato anche al mondo delle gallerie di collectible design, dove pezzi unici e oggetti narrativi trasformano gli interni in ambienti espositivi, confermando il dialogo sempre piu' stretto tra arte e design, tema centrale del numero anche in relazione alla Design Week di Milano e alla preview della prossima Biennale d'Arte di Venezia. Il racconto editoriale si articola attraverso contributi di progettisti e creativi, affiancati da rubriche e approfondimenti che spaziano dal craft contemporaneo alla tecnologia applicata agli oggetti quotidiani, dai nuovi modelli abitativi alle contaminazioni tra moda e arredo, fino alle tendenze lifestyle come il pairing gastronomico e la diffusione del no-alcol, con interventi e punti di vista tra cui quello di Cecilia Canziani.

A completare il progetto, una puntata speciale di HTSI Collection in onda su IlSole24OreTV, con l'intervista a Maria Porro, una visita alla mostra dedicata ad Andrea Branzi by Toyo Ito in Triennale a Milano e un incontro con Felice Limosani e la sua opera Polvere di Stelle.

HTSI Superior Interiors si propone come una guida autorevole e ispirazionale per comprendere le trasformazioni dell'abitare contemporaneo, invitando a ripensare gli spazi in chiave piu' consapevole, integrata e orientata al benessere.

Red

(RADIOCOR) 26-04-26 16:27:25 (0396) 5 NNNN