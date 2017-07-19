Sole 24 Ore: in edicola il volume "Lettere di grandi donne"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 mar - Dal presente tecnologico al racconto della storia attraverso le parole dirette delle protagoniste. 'Lettere di grandi donne' - presentato dal Sole 24 Ore e 24 ORE Cultura, raccoglie oltre cinquanta voci femminili, da Cleopatra a Greta Thunberg, offrendo uno sguardo privilegiato su oltre duemila anni di storia. Il volume - 232 pagine, in edicola per un mese dal 7 marzo 2026 - propone una selezione di lettere che spaziano dalla politica alla scienza, dall'arte all'attivismo, restituendo la dimensione personale e professionale di figure che hanno lasciato un segno profondo nel loro tempo. Come sottolinea l'autrice Lucinda Hawksley nell'introduzione, si tratta di uno sguardo su donne straordinarie vissute in epoche e contesti differenti, spesso costrette a conquistare diritti che oggi appaiono fondamentali. Le lettere, diverse per tono e contenuto, testimoniano resilienza, coraggio e capacita' di incidere sul proprio tempo. Il volume sara' in edicola per un mese da sabato 7 marzo.

