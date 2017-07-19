Sole 24 Ore: in edicola il libro di Sergio Fabbrini 'Tsunami Trump'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 mar - L'ascesa e il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca non rappresentano una parentesi nella storia politica americana, ma una rottura strutturale destinata a cambiare gli equilibri della democrazia statunitense e i rapporti con l'Europa. E' la tesi al centro di 'Tsunami Trump. Il nazionalismo americano e l'Europa', il nuovo libro del politologo Sergio Fabbrini, in uscita il 14 marzo 2026 in edicola con Il Sole 24 Ore e in libreria dal 3 aprile. Il volume - 352 pagine con prefazione di Mario Monti - raccoglie e rielabora gli editoriali pubblicati dall'autore sul quotidiano economico tra il 2024 e il 2025, anni segnati dalla vittoria elettorale di Trump e dal consolidamento del movimento Make America Great Again (MAGA), capace di conquistare contemporaneamente presidenza, Camera e Senato negli Stati Uniti. Secondo Fabbrini, la nuova presidenza trumpiana inaugura un nazionalismo 'America First' piu' radicale rispetto al passato, che mira a ridefinire sia gli equilibri interni del sistema politico americano sia il ruolo degli Stati Uniti nel mondo. La seconda amministrazione Trump non e' una semplice alternanza tra Democratici e Repubblicani, ma l'avvio di una trasformazione che mette in discussione il liberalismo fondato sulla separazione dei poteri e l'internazionalismo che ha caratterizzato la politica estera americana dal secondo dopoguerra. Il libro e' articolato in tre parti. La prima analizza il contesto politico del 2024, con gli Stati Uniti divisi tra Biden e Trump e l'Europa attraversata dalla crescita dei nazionalismi. La seconda e' dedicata al 2025 e alla 'rivoluzione trumpiana', con le sue implicazioni geopolitiche e istituzionali. La terza guarda all'Italia e alle contraddizioni tra il sovranismo nazionale e la necessita' di una sovranita' europea condivisa di fronte alle nuove pressioni internazionali. Uno dei nodi centrali del volume riguarda proprio l'Europa. Per Fabbrini, l'Unione europea si e' trovata impreparata di fronte al cambiamento della politica americana, rivelando la propria dipendenza militare dagli Stati Uniti e la fragilita' di un sistema decisionale spesso paralizzato da veti interni. Lo 'tsunami' politico rappresentato da Trump diventa cosi' anche un banco di prova per la capacita' dell'Europa di costruire un'autonomia strategica. Nella prefazione, Mario Monti definisce Fabbrini 'un punto di riferimento autorevole nel campo delle politiche europee' e sottolinea come il libro offra strumenti utili per comprendere le trasformazioni in corso nella politica internazionale.

Professore emerito di Scienza politica e relazioni internazionali alla LUISS e editorialista del Sole 24 Ore, Fabbrini e' uno dei piu' noti studiosi europei di governance dell'Unione. Con 'Tsunami Trump' propone una chiave di lettura del nuovo scenario geopolitico, segnato dall'emergere di nazionalismi e da un sistema internazionale sempre piu' frammentato in sfere di influenza.

