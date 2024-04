Sole 24 Ore: il 23 aprile a Milano appuntamento col 'Luxury Summit'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 apr - Realizzato in collaborazione con HTSI, l'evento, il cui sottotitolo e' Formazione e sostenibilita' 4.0, esaminera' il futuro del lusso. Come si sviluppera', infatti, il settore negli anni a venire, che dovranno essere allo stesso tempo digitali e sostenibili? La risposta e' nei giovani e nella loro formazione. Che deve fornire alle nuove generazioni il know how della tradizione artigianale e la specializzazione tecnologica. E' questo il focus della mattinata di lavori: istituzioni ed esperti, insieme ai rappresentanti delle piu' grandi imprese legate al mondo del lusso - tra cui Herme's, Prada, Della Valle, Bulgari, Kering, Belmond - e ai maggiori player del settore, faranno il punto su questi temi, portando testimonianze, esperienze e progetti. E aiutando a definire il lusso di domani. Parteciperanno, tra gli altri, Carlo Capasa, Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, Gaetano Cavalieri, Presidente The World Jewellery Confederation (CIBJO), Giovanna Ceolini, Presidente Assocalzaturifici, esponente Comitato Education Confindustria Moda, Antonio De Matteis, CEO Kiton e Presidente Pitti Immagine, Stefania Lazzaroni, Direttrice Generale Fondazione Altagamma, Loredana Prosperi, Direttrice Istituto Gemmologico Italiano e Relatore Consiglio Direttivo Associazione Italiana Gemmologi, Sergio Tamborini, Presidente Sistema Moda Italia, e i rappresentanti delle piu' grandi Maison, tra i quali Francesca di Carrobio, Amministratrice Delegata Herme's Italie, Be'atrice Lazat, Chief People Officer di Kering, e Diego Della Valle, Presidente e AD Tod's. L'evento e' libero e aperto a tutti previa registrazione. Il programma completo e' online: https://24oreventi.ilsole24ore.com/luxury-summit-2024/.

