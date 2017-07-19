Sole 24 Ore: il 15 aprile l'evento "Artigianalita' in Italia 2026"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 apr - L'artigianato italiano rappresenta uno dei pilastri piu' profondi dell'identita' economica e culturale del Paese. Con radici che affondano in secoli di tradizione manifatturiera, il "saper fare" italiano ha saputo conquistare i mercati internazionali grazie a una qualita' irriproducibile, alla cura del dettaglio e a competenze che si tramandano di generazione in generazione. Oggi, in un contesto globale in rapida trasformazione, questo patrimonio si trova ad affrontare sfide inedite - dalla digitalizzazione all'accesso ai mercati esteri, dal costo delle materie prime al ricambio generazionale - senza pero' rinunciare a cio' che lo rende unico. Il milione e 240mila imprese artigiane italiane, con 2 milioni e 600mila addetti, rappresentano un motore strategico la cui competitivita' presente e futura dipende dalla capacita' di coniugare innovazione e tradizione.

E' in questo scenario che si inserisce Artigianalita' in Italia 2026, l'evento organizzato da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Firenze Fiera, in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy.

L'appuntamento, che si terra' mercoledi' 15 aprile 2026 a Palazzo degli Affari di Firenze (ore 09.30-13.00), riunira' istituzioni e i piu' prestigiosi stakeholder del settore con l'obiettivo di delineare scenari futuri e suggerire soluzioni efficaci alle imprese italiane. Focus principali l'accelerazione della digitalizzazione, con i vantaggi che essa comporta anche sul piano dell'internazionalizzazione e del marketing, e il ruolo dei giovani artigiani.

Ad aprire i lavori, che sara' possibile seguire sia in presenza presso Palazzo degli Affari a Firenze, che in live streaming a partire dalle ore 09.30, sara' il videosaluto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso saranno Fabio Tamburini, Direttore de Il Sole 24 Ore, Maria Carmela Colaiacovo, Presidente Gruppo Il Sole 24 ORE, e Lorenzo Becattini, Presidente di Firenze Fiera. Alle 10.00 il convegno entra nel vivo con un confronto a tutto campo sullo stato dell'arte e le prospettive del settore: aggiornamento normativo, costi delle materie prime, digitalizzazione e accesso ai mercati esteri sono i temi al centro della sessione. A tracciare il quadro con una keynote speech sara' Matteo Zoppas, Presidente di Agenzia ICE. La discussione sara' moderata da Giulia Crivelli, Responsabile Moda de Il Sole 24 Ore, e coinvolgera' Marco Granelli, Presidente di Confartigianato Imprese e Paolo Silenzi, Vicepresidente CNA.

Il focus poi si spostera' sulla promozione del saper fare artigiano a livello europeo e internazionale. Sara' Ana Cristina Mendes, Presidente di ECA - European Crafts Alliance, ad aprire la sessione. A raccogliere il testimone Nicoletta Polla Mattiot, Direttore di HTSI, che guidera' il dialogo con Alberto Cavalli, Direttore Esecutivo della Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship e Direttore Generale di Homo Faber Event, ed Elisa Guidi, Direttore Artistico di MIDA - Mostra Internazionale dell'Artigianato e Coordinatrice Generale di Artex - Centro per l'Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana.

Dalla bottega digitale all'e-commerce, passando per le tecnologie hi-tech a supporto della mano dell'artigiano: alle 11.10 si affronta il nodo del rapporto tra innovazione e tradizione. Come puo' il digitale affiancare - senza snaturarle - le competenze del saper fare? Ne discuteranno Stefano Micelli, Professore di International Management Universita' Ca' Foscari di Venezia, Presidente di Upskill 4.0, Fabrizio Panozzo, docente di management creativo e culturale alla Venice School of Management e responsabile del Centro AIKU Arte Impresa Cultura, e Cosimo Savio, CEO del Gruppo Savio Firmino.

Conquistare i mercati internazionali e' una delle sfide piu' concrete per le imprese artigiane: a questo tema e' dedicato il panel delle 11.40, in cui Giulia Crivelli portera' al tavolo, insieme a Giovanni Ferroni, Temporary Export Specialist e Supervisor del Toscana Tinexta Innovation Hub, Patrizio Lari, Amministratore Delegato di Badari, Leonardo Marras, Assessore all'Economia, Regione Toscana, e Antonella Sada, Head of Public Affairs, Brand & Communications and Sustainability di DHL Express Italy.

Chiude il programma, alle 12.10, la sessione forse piu' rivolta al futuro: quella sul ricambio generazionale e sul crescente interesse dei giovani verso le professioni artigiane.

Emiliano Novelli, Co-Founder e CEO di UniversityBox, anticipera' i risultati dello studio "Osservatorio Gen Z & Professioni Artigiane: percezioni e futuro del saper fare", prima che Nicoletta Polla Mattiot apra il dibattito con Alessandro Colombo, Co-Founder e Chairman di SCHOLA, Pauline Gandiol, Head of Me'tiers d'Excellence di LVMH Italy, e Stefano Lai, Direttore Generale della Societa' d'Incoraggiamento d'Arti e Mestieri - SIAM1838.

I lavori si concluderanno alle 13.00.

L'evento e' in collaborazione con Firenze Fiera e vede come Official Partner Confartigianato Imprese, DHL Express e Co.Mark TES, divisione export di Tinexta Innovation Hub, e come Event Partner Ayvens, ING BANK, Unipol, Volkswagen Veicoli Commerciali /Eurocar Firenze. UniversityBox e' Student Community Partner.

Per informazioni e iscrizioni: ps://24oreventi.ilsole24ore.com/artigianalita-in-italia-2026/.

Red

(RADIOCOR) 08-04-26 13:15:38 (0351) 5 NNNN