Sole 24 Ore: il 15 aprile a Firenze l'evento "Artigianalita' fra tradizione e innovazione"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 mar - Si terra' il 15 aprile a Firenze, in formato ibrido, l'evento 'Artigianalita' in Italia 2026 - Il saper fare fra tradizione e innovazione', promosso dal Il Sole 24 Ore in collaborazione con Firenze Fiera in occasione della Giornata del Made in Italy. Al centro dell'incontro il ruolo strategico dell'artigianato italiano, che con circa 1 milione e 240mila imprese e oltre 2 milioni e 600mila addetti rappresenta un pilastro economico e culturale del Paese. Una realta' la cui competitivita', attuale e futura, dipendera' dalla capacita' di coniugare innovazione e tradizione, valorizzando il 'saper fare' che contraddistingue il Made in Italy a livello internazionale.

Tra i temi principali che verranno affrontati figurano l'accelerazione dei processi di digitalizzazione, anche in chiave di internazionalizzazione e marketing, e il ricambio generazionale, con particolare attenzione alla formazione e all'ingresso dei giovani nel settore. Parteciperanno, tra gli altri, Lorenzo Becattini, Presidente Firenze Fiera. Matteo Zoppas, Presidente Agenzia ICE. Marco Granelli, Presidente Confartigianato. Leonardo Marras, Assessore all'Economia, Regione Toscana. Pauline Gandiol, Head of Me'tiers d'Excellence Italy, LVMH Italy. L'incontro riunira' i principali stakeholder del comparto con l'obiettivo di delineare scenari futuri e individuare soluzioni efficaci a supporto delle imprese artigiane italiane.

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(RADIOCOR) 28-03-26 12:26:59 (0237) 5 NNNN