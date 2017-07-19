Sole 24 Ore: domani in edicola e online l'Indice del clima

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 mar - Domani Il Sole 24 Ore pubblica l'edizione dell'Indice del Clima, la classifica annuale che analizza e confronta le condizioni climatiche dei capoluoghi italiani attraverso un set articolato di indicatori meteorologici. L'indagine analizza un dataset di parametri climatici rilevati e validati da 3bmeteo ed elaborati dall'Ufficio Studi del Sole 24 Ore. Si basa su 15 parametri climatici e restituisce una fotografia aggiornata del benessere climatico nei territori, valutando elementi che incidono in modo diretto sulla qualita' della vita quotidiana delle persone, come temperature, precipitazioni, eventi estremi, soleggiamento, umidita' e circolazione dell'aria. L'Indice del Clima rappresenta una delle principali tappe di avvicinamento alla storica indagine sulla Qualita' della vita, offrendo una chiave di lettura sempre piu' rilevante alla luce dei cambiamenti climatici in atto e delle loro ricadute ambientali, sociali ed economiche.

L'edizione 2026 consente inoltre di osservare l'evoluzione dei principali fenomeni climatici nel tempo, mettendo a disposizione analisi e strumenti di confronto utili per comprendere i trend che interessano il Paese. La classifica completa, accompagnata da commenti, approfondimenti giornalistici e contenuti digitali interattivi, sara' disponibile sia in edicola e sia su ilsole24ore.com a partire da lunedi' 9 marzo. I risultati e le posizioni delle singole citta' saranno resi noti esclusivamente al momento della pubblicazione.

