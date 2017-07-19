Sole 24 Ore: disponibile la nuova serie podcast 'Gli Umanoidi alla conquista del mondo'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 mag - Si intitola Gli Umanoidi alla conquista del mondo la nuova serie podcast sul sito del Sole 24 Ore, di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le piattaforme audio, curata e condotta da Giuliano Noci, Prorettore del Politecnico di Milano, insieme a Enrico Pagliarini, giornalista di Radio 24, conduttore del programma 2024 e voce di riferimento per i temi tecnologici. Cinque gli episodi in un'unica uscita che mettono insieme innovazione, societa', lavoro e geopolitica, approfondendo uno dei fenomeni piu' dirompenti del nostro tempo: l'intelligenza artificiale che esce dal perimetro digitale e prende forma nel mondo fisico attraverso i robot umanoidi.

La serie si inserisce nel piu' ampio progetto editoriale Disordine, ideato e curato da Giuliano Noci, che nasce dall'omonimo libro Disordine - le nuove coordinate del mondo e si sviluppa nel tempo attraverso diverse declinazioni editoriali, tra cui la serie podcast, proseguita prima con una declinazione sulla geopolitica, che ha dato vita a Trump, il picconatore globale, e ora sull'intelligenza artificiale con questo nuovo capitolo sugli umanoidi. Per 'Disordine' Noci intende il drammatico aumento della complessita' del mondo in questi ultimi anni: tra pandemie globali, guerre e crisi economiche, il disordine oggi non e' piu' un'eccezione ma la nuova normalita' con cui cittadini, imprese e istituzioni sono chiamati a confrontarsi.

La serie Gli Umanoidi alla conquista del mondo parte dalla tecnologia e dalla rapidita' impressionante con cui gli umanoidi stanno evolvendo, (come dimostrano eventi simbolici quali ad esempio le competizioni sportive in cui le macchine arrivano a superare le prestazioni umane), per analizzare il passaggio cruciale dell'IA dal cyberspazio alla realta' fisica, fatta di corpi, sensori, muscoli artificiali e capacita' di interazione con l'ambiente. Il racconto si sposta nel secondo episodio sull'impatto concreto di questi robot nella vita quotidiana, nelle case, nelle citta' e nelle fabbriche, senza eludere le implicazioni negli ambiti piu' delicati come quello militare, interrogandosi su opportunita', rischi e nuovi equilibri che stanno emergendo.

Il terzo episodio affronta uno dei nodi piu' discussi dell'innovazione tecnologica, il futuro del lavoro, ribaltando una narrazione dominata dalla paura della sostituzione e proponendo una lettura piu' articolata dei cambiamenti in atto, tra nuove competenze, nuovi ruoli e una convivenza sempre piu' stretta tra esseri umani e macchine.

Il percorso prosegue allargando lo sguardo alla dimensione globale, dove gli umanoidi diventano un fattore strategico della competizione internazionale: la produzione e il controllo delle tecnologie robotiche ridefiniscono il potere economico e politico, con una Cina oggi leader del settore, gli Stati Uniti impegnati in politiche di tutela e l'Europa alla ricerca di una propria sovranita' tecnologica nel mezzo di tensioni commerciali, dazi e timori per la sicurezza nazionale. Nell'episodio conclusivo, lo sguardo si proietta sul futuro e sulla necessita' di prepararsi a una societa' sempre piu' algoritmica, in cui la vera sfida per l'Europa non e' solo tecnologica ma culturale e formativa: integrare competenze STEM e umanesimo per sviluppare elasticita' di pensiero, trasformare la conoscenza in azione e il talento in nuovi modelli di crescita.

La serie podcast Gli umanoidi alla conquista del mondo sara' presentato il 23 maggio alle 16.30 al Festival dell'Economia di Trento alla Fondazione Caritro. A discuterne con gli autori: Federico Aguggini, Head of AI Transformation Intesa Sanpaolo; Rosella Castellano, direttrice finance and business Unitelma Sapienza; Giorgio Metta, direttore scientifico IIT; Andrea Stroppa, investitore.

Inoltre il podcast Disordine con le due serie su Trump e sugli effetti dell'AI nel mondo del lavoro propongono una chiave di lettura per aiutare lettori e ascoltatori a districarsi nel mondo complesso che stiamo vivendo: due temi che caratterizzano diverse produzioni di 24Ore Podcast concentrate da un lato a capire i cambiamenti sul piano geopolitico, come ad esempio il podcast continuativo a cura di Daniele Bellasio e dei giornalisti del Sole 24 Ore 'Macro' e il podcast 'Geopolitica dello spazio' di Giampaolo Musumeci e Emilio Cozzi, e dall'altro gli impatti dell'AI sulle nostre vite e professioni, come nei podcast di Luca Salvioli 'Tecno' e di Enrico Pagliarini '2024 - Speciale AI'.

La serie podcast Gli Umanoidi alla conquista del mondo e' disponibile sul sito de Il Sole 24 Ore, di Radio 24, su tutte le principali piattaforme audio e su 24orepodcast.com, l'hub che raccoglie tutte le produzioni originali del Gruppo Il Sole 24 ORE, da Radio 24 al Sole 24 Ore, fino alle coproduzioni con tutte le aree gruppo.

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(RADIOCOR) 09-05-26 19:16:15 (0434) 5 NNNN