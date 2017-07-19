Sole 24 Ore: dal oggi in edicola 'Hackerare la mente', il nuovo fronte della cibersecurity

Saggio di Pierguido Iezzi e Gennaro Fusco (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 mar - Non sono piu' solo i sistemi informatici a essere sotto attacco. Il vero bersaglio, oggi, e' la mente umana. E' da questa consapevolezza che nasce Hackerare la mente. Parole, algoritmi e inganni. Come difendere la propria liberta' digitale, il nuovo saggio di Pierguido Iezzi e Gennaro Fusco, in uscita con Il Sole 24 Ore dal 28 marzo e in libreria dal 3 aprile.

Il libro affronta una delle sfide piu' urgenti dell'era digitale: la manipolazione delle percezioni, delle emozioni e delle decisioni attraverso il linguaggio e le tecnologie intelligenti. In un contesto in cui le minacce informatiche si evolvono rapidamente, gli autori spostano il focus dalla sicurezza dei dati alla sicurezza cognitiva, mostrando come il vero punto debole non sia piu' il codice, ma il pensiero umano.

Attraverso un approccio rigoroso ma accessibile, il volume analizza il fenomeno del cognitive hacking: una forma avanzata di attacco che non mira a violare sistemi, ma a influenzare comportamenti e convinzioni. Email, notifiche, chatbot, social media: ogni interazione digitale puo' diventare un vettore di manipolazione, progettato per attivare emozioni, ridurre il senso critico e orientare le scelte senza che l'utente ne sia consapevole.

Il cuore del libro e' la consapevolezza del potere del linguaggio. Le parole, spiegano gli autori, non si limitano a descrivere la realta': la costruiscono. In ambito digitale, diventano strumenti strategici capaci di generare fiducia, urgenza o paura, e quindi di guidare le decisioni. E' su questo terreno che si gioca la nuova frontiera della cybersecurity, sempre piu' linguistica e psicologica.

Un ruolo decisivo e' svolto dall'intelligenza artificiale. I modelli linguistici generativi permettono oggi di creare messaggi personalizzati, privi di errori e perfettamente coerenti con il contesto, rendendo le truffe digitali sempre piu' difficili da riconoscere. Il risultato e' una persuasione industrializzata, capace di scalare su milioni di utenti e adattarsi in tempo reale alle loro reazioni.

Il volume non si limita pero' all'analisi dei rischi. Accanto ai casi reali - dalle campagne di disinformazione alle truffe di phishing evoluto - propone strumenti concreti per sviluppare una difesa personale. Dalla igiene comunicativa alla consapevolezza dei bias cognitivi, fino all'importanza di una nuova alfabetizzazione digitale, il libro si propone come una guida pratica per riconoscere e contrastare le manipolazioni invisibili.

Come sottolinea l'Lorenzo Guerini, Presidente del Copasir, nella prefazione, 'e' in gioco la democrazia', chiamata a difendere i propri valori in un contesto in cui informazione e tecnologia ridefiniscono continuamente il rapporto tra liberta' e controllo. Un tema ripreso anche nella postfazione di Mons. Renzo Pegoraro, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, che evidenzia la vulnerabilita' dei processi cognitivi umani di fronte a queste nuove forme di influenza.

Red-

(RADIOCOR) 28-03-26 12:16:22 (0231) 5 NNNN