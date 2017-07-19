Sole 24 Ore: dal 30 aprile il nuovo libro per riposizionarsi nel mondo del lavoro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 apr - In un contesto segnato da incertezza, trasformazioni tecnologiche e nuovi equilibri tra vita e professione, arriva in edicola il 30 aprile con Il Sole 24 Ore e dall'1 maggio in libreria 'Cambia rotta! Guida pratica per riposizionarsi nel mondo del lavoro', il nuovo libro di Angelo Spinalbelli, con la prefazione di Andrea Pietrini, chairman di YOURgroup, una bussola per orientarsi nel futuro del lavoro, dove la vera sfida non e' resistere al cambiamento, ma imparare a navigarlo.

Non un semplice manuale di business, ma una vera e propria guida di self-coaching pensata per chi si trova a fare i conti con un mercato del lavoro sempre piu' instabile, fluido e in continua evoluzione. Il punto di partenza e' chiaro: oggi non basta piu' adattarsi, bisogna sviluppare la capacita' di cambiare direzione.

Il libro nasce dall'esperienza diretta dell'autore, imprenditore e mental coach, che intreccia la propria storia personale con quella di centinaia di professionisti accompagnati nel tempo, offrendo strumenti concreti per affrontare le sfide del lavoro contemporaneo. Al centro, il concetto di agilita' mentale, intesa come capacita' di leggere il cambiamento e trasformarlo in opportunita'.

Dalla digitalizzazione all'impatto dell'intelligenza artificiale, passando per lo smart working, la crisi dei modelli tradizionali e l'evoluzione delle nuove generazioni, Cambia rotta! analizza le grandi trasformazioni in atto e propone una riflessione su cosa significhi oggi costruire un percorso professionale sostenibile.

Nel nuovo scenario, segnato dalla fine delle certezze e dalla progressiva erosione della stabilita' lavorativa, emergono nuove priorita': flessibilita', autonomia, allineamento tra lavoro e valori personali. Il libro invita a fermarsi, fare chiarezza e riprogettare il proprio percorso, trasformando i momenti di crisi in occasioni di ripartenza.

Ampio spazio e' dedicato anche al ruolo del coaching, sempre piu' centrale nelle organizzazioni e nei percorsi individuali, come strumento per sviluppare resilienza, gestire il cambiamento e migliorare performance e benessere.

'Non devi tornare indietro. Devi cambiare rotta': e' questo il messaggio chiave del volume, che mette al centro la necessita' di superare la logica della perfezione per abbracciare quella dell'autenticita', in un mondo in cui le competenze evolvono insieme alla capacita' di mettersi in discussione.

Red

(RADIOCOR) 26-04-26 16:28:31 (0397) 5 NNNN