Sole 24 Ore: da sabato 13 in edicola 'Mai vista prima. L'origine delle nuove idee'

Il saggio di Emanuele Sacerdote sull'innovazione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 apr - Il Sole 24 Ore presenta in edicola per un mese da sabato 13 aprile e in libreria dal 26 aprile il volume 'Mai vista prima. L'origine delle nuove idee' di Emanuele Sacerdote.

Nel vasto panorama letterario dedicato all'innovazione e alla creativita' spicca un nuovo saggio che getta luce sull'origine delle idee mai viste prima. "Mai vista prima.

L'origine delle nuove idee", scritto da Emanuele Sacerdote, offre un'esplorazione profonda e articolata sul complesso mondo dell'ideazione e della generazione di concetti autentici e distintivi. In un'epoca in cui l'innovazione e' diventata un mantra tanto nelle aziende quanto nella sfera culturale, Sacerdote si propone di analizzare non tanto cosa rende un'idea innovativa, bensi' come si possono generare idee migliori e piu' originali. Il libro si snoda attraverso un percorso argomentativo che indaga le condizioni cognitive, esistenziali e culturali che favoriscono la nascita di nuove idee oltre ai processi mentali che le alimentano. Sacerdote, figura nota nel mondo degli affari e dell'impresa e fondatore della boutique di consulenza strategica Soulside, porta avanti la sua ricerca combinando la prospettiva soggettiva-istintiva con quella oggettiva-progettuale. Questa fusione tra arte e scienza si traduce in un approccio completo e coinvolgente alla generazione di idee mai viste prima, delineando un quadro chiaro e pratico per coloro che sono interessati a spingere i confini della creativita' e dell'innovazione. Il libro si rivolge a coloro che riconoscono il valore dell'innovazione e desiderano esplorare territori inesplorati del pensiero creativo. L'opera di Sacerdote, arricchita dalla sua vasta esperienza nel mondo degli affari e della consulenza strategica, si rivela un indispensabile compagno per chiunque sia interessato a coltivare un approccio piu' profondo ed efficace alla generazione di idee innovative e mai-viste-prima. "La generazione di nuove idee mai-viste-prima potrebbe essere osservata come una disciplina tra arte e scienza che combina e congiunge la prospettiva soggettiva-istintiva con quella oggettiva-progettuale", ci suggerisce Sacerdote, invitandoci ad abbracciare una nuova forma mentis che ci permetta di cogliere il momento giusto per far fiorire la creativita' che risiede dentro di noi. Con il suo nuovo contributo al dibattito sull'innovazione e la creativita', Emanuele Sacerdote si conferma una delle voci piu' illuminanti nel campo del pensiero strategico e della generazione di idee.

innovative.

(RADIOCOR) 07-04-24 18:24:23 (0417) 5 NNNN