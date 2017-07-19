Sole 24 ore: con Quattroruote lancia su IlSole24oreTV nuovo programma sulla mobilita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 mag - Trasmesso su IlSole24OreTV - canale 246 del digitale terrestre - ogni lunedi' alle ore 21:15, 'Quattroruote al Sole' - questo il titolo della nuova iniziativa - e' una rubrica di infotainment, un viaggio alla scoperta dell'auto di oggi che racconta - sul campo e senza filtri - pregi, innovazioni tecnologiche e tante curiosita'.

Al centro di ogni episodio le iconiche prove su strada e in pista - da sempre tratto distintivo di Quattroruote che quest'anno celebra i suoi 70 anni - affiancate da inchieste e reportage, sempre con uno sguardo concreto e orientato all'utilita' per gli automobilisti. Ogni puntata si apre con un sommario di taglio giornalistico e si sviluppa in quattro blocchi tematici, ciascuno dedicato a diverse tipologie di auto e contesti di utilizzo. Un format pensato per offrire una visione completa, comparabile e senza filtri delle prestazioni e dell'esperienza di guida.

Il programma e' condotto da Marco Pascali, vicedirettore di Quattroruote, insieme ai giornalisti e talent che animano la produzione digitale della testata di Editoriale Domus.

'Quattroruote al Sole' si propone come un vero e proprio motoring show di servizio, capace di fornire agli spettatori di IlSole24OreTV tutte le informazioni utili per orientarsi nella scelta dell'automobile, tra dati certificati, test rigorosi e racconto diretto.

A quasi un anno dal suo debutto, IlSole24OreTV evolve: accanto ai contenuti autorevoli e di alta qualita' prodotti dalle testate giornalistiche del Gruppo - dal quotidiano a Radio 24, da HTSI alle piattaforme digitali - in continua evoluzione attraverso nuovi format e rubriche, si arricchisce ora di produzioni esclusive con partner leader nel proprio settore, come Quattroruote nell' automotive, per offrire un racconto multimediale coerente, potente e contemporaneo.

IlSole24OreTV Con IlSole24OreTV il Gruppo Il Sole 24 ORE diventa il primo polo editoriale italiano a detenere una piattaforma multimediale di informazione completa: quotidiano, agenzia di stampa, digitale, radio, eventi e ora anche televisione.

IlSole24OreTV rappresenta quindi l'ultima tessera di un prezioso mosaico multimediale che completa la piattaforma informativa del Gruppo Il Sole 24 ORE, con l'obiettivo di costituire un punto di riferimento dell'informazione di approfondimento anche sulle piattaforme video.

IlSole24OreTV e' fruibile, oltre che al canale 246 del digitale terrestre, anche da tutti i principali entry point del Gruppo - dai siti web del Sole 24 Ore e di Radio 24 alle rispettive App Mobile, fino all'App per CTV di Radio 24 disponibile per tutte le principali smart TV - nonche' sulle principali piattaforme streaming: LG Channels, Plex, Rakuten, Samsung TV Plus, TCL, Titan.

Quattroruote Dal 1956 Quattroruote (Editoriale Domus) e' punto di riferimento per ogni tema inerente la mobilita', grazie ad autorevolezza, leadership e al rinnovarsi del rapporto fiduciario con i suoi interlocutori. In uno scenario in rapida evoluzione, il Sistema Quattroruote - che aggrega il magazine, le properties digitali, gli eventi, i servizi e il know how Professional - e' leader di pensiero e mediatore fidato tra industria automobilistica, consumatori e policy makers. Continuando a focalizzare l'attenzione sui temi strategici della sicurezza, dell'etica e della car culture, il brand non e' solo una voce autorevole nell'informazione, ma anche una guida capace di far comprendere la transizione verso la mobilita' del futuro. Nel 2026 ha compiuto 70 anni ribadendo con forza ed entusiasmo l'impegno e la promessa del suo fondatore Gianni Mazzocchi, 'Quattroruote, per gli automobilisti di oggi e di domani'.

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(RADIOCOR) 07-05-26 13:33:28 (0467) 5 NNNN