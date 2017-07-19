Sicurezza: riunione a P.Chigi con Mantovano, Fazzolari, Giorgetti e Piantedosi

Incontro sullo stato avanzamento delle misure in corso (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 apr - Si e' svolta oggi, a quanto si apprende, a Palazzo Chigi una riunione dedicata all'esame dei provvedimenti in corso in materia di sicurezza e migrazione. All'incontro hanno partecipato i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, la Ragioniera generale dello Stato Daria Perrotta e il capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio Gaetano Caputi. La riunione si inserisce nel quadro dei consueti incontri di coordinamento e aggiornamento periodico sullo stato di avanzamento delle misure in corso.

vmg

(RADIOCOR) 07-04-26 19:27:46 (0612)GOV 5 NNNN