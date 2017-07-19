Sanita': round da 5mln per UpSurgeOn, deep-tech italiana per la chirurgia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 mar - UpSurgeOn, deep-tech company italiana attiva nello sviluppo di tecnologie avanzate per la chirurgia, annuncia la chiusura di un round di investimento da 5mln di euro. Fondata da due neurochirurghi italiani e composta da un team di chirurghi, ingegneri e creator digitali, l'azienda tutta made in Italy sviluppa tecnologie avanzate di simulazione iperrealistica che integra realta' virtuale, modelli fisici avanzati e piattaforme digitali con l'obiettivo di rendere la formazione chirurgica piu' accessibile, sostenibile e accurata. In pochi anni l'azienda ha raccolto il consenso di numerose realta' scientifiche internazionali, collabora con alcune delle principali aziende medtech del mondo e le applicazioni spaziano dalla neurochirurgia cranica e spinale alla chirurgia plastica, otorinolaringoiatria e ortopedia.

L'obiettivo e' una nuova generazione di chirurghi formati sulla sostenibilita' dei sistemi sanitari. L'investimento segue il round da 3mln nel 2022. L'operazione e' stata guidata da CDP Venture Capital con la partecipazione di Simest, Deep Blue Ventures, fondo DeepTech di Venture Capital gestito da Deep Ocean Capital, Azimut Libera Impresa, con i propri fondi di Venture Capital, e FBH.

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