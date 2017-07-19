Sanita': Fondazione Gimbe, su fascicolo sanitario elettronico Italia in ritardo

Fse 2.0 incompleto in tutte Regioni e consenso 44% cittadini (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 mar - 'Proprio oggi scade il termine per l'adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche e private al modello standard di trasmissione dei dati per alimentare il Fascicolo sanitario elettronico. Un passaggio cruciale, ma ancora incompleto e molto disomogeneo tra le Regioni: senza una interoperabilita' reale, il Fse resta un'infrastruttura incapace di generare benefici concreti per l'assistenza sanitaria'. Cosi' Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, commenta l'avvio formale del 'Fascicolo' in tutto il Paese. Il Fse 2.0 e' il pilastro della trasformazione digitale del Ssn: il Piano nazionale di ripresa e resilienza destina un investimento di 1,38 mld per creare un ecosistema digitale interoperabile di dati sanitari su scala nazionale. Dalla Fondazione Gimbe sottolineano pero' che 'al 30 settembre 2025, secondo i dati del portale Fascicolo sanitario elettronico 2.0, nessuna Regione rende disponibili tutte le 20 tipologie di documenti previste dal Dm 7 settembre 2023.

Il livello di completezza varia dai 17 documenti dell'Emilia-Romagna agli 11 della Puglia'. Non solo: al 30 settembre, solo il 44% dei cittadini ha espresso il consenso alla consultazione del Fse da parte di medici e operatori del Ssn, e si oscilla dal 2% in Abruzzo e Campania al 92% in Emilia-Romagna. Nel Mezzogiorno, solo la Puglia supera la media nazionale (44%), raggiungendo il 75%. 'Se nemmeno la meta' dei cittadini consente l'accesso al proprio Fse - avverte Cartabellotta - non siamo di fronte a un problema tecnico, ma a un fallimento culturale e organizzativo.

Colmare divari cosi' ampi richiede alla politica interventi immediati: nel Mezzogiorno pesano analfabetismo digitale, scarsa fiducia sulla sicurezza dei dati e una limitata percezione dell'utilita' del Fse'.

bag.

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