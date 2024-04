Sanita': con invecchiamento popolazione fino a +30% al 2050 spesa per Regioni

Per ricercatori, + 30% in Campania e Calabria (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 apr - Le Regioni italiane, a causa dell'invecchiamento della popolazione, potrebbero vedere un aumento delle loro spese sanitarie al 2050. In particolare, alcuni territori, come quelli della Calabria e della Campania, avranno un fabbisogno per le cure "di oltre il 30% in piu' rispetto a quello attuale". E' quanto emerge dalla relazione di Giuliano Resce, professore associato in Economia politica presso l'universita' del Molise, nell'evento "Sostenibilita' dell'assistenza agli anziani non autosufficienti e ruolo dei caregivers: evento di ascolto e confronto con stakeholders" all'Universita' Sapienza di Roma. Il ricercatore e' partito dai dati attuali per calcolare, tramite il machine learning, l'evoluzione della spesa pubblica sanitaria per le regioni. Attualmente, secondo il Fondo Sanitario Nazionale, il fabbisogno per il settore in Italia si aggira attorno ai 130 miliardi di euro, pari al 22% della spesa pubblica e a quasi il 7% del Pil. Sul bilancio delle Regioni (che sono gli enti preposti alla gestione del servizio) la spesa sanitaria pesa circa il 75%, piu' dell'80%, se si considerano solo le Regioni a Statuto Ordinario, ha spiegato il professor Resce.

