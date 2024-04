Sanita': con invecchiamento popolazione fino a +30% al 2050 spesa per Regioni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 apr - Per calcolare l'evoluzione della spesa sanitaria al 2050, i ricercatori coordinati dal professor Resce si sono basati sul database "Health for All - Italia" di Ista, che monitora 4000 indicatori nelle 20 Regioni Italiane dal 1980 al 2022. in questo modo sono riusciti a costruire un impianto predittivo che tenga conto del fatto che, secondo l'Ocse, l'Italia entro il 2050 avra' circa il 35% della popolazione in eta' over 65 e circa il 15% in eta' over 85. Campania e Calabria entro il 2050 vedranno un aumento di 37,4 euro, rispetto ai livelli del 2018, per ciscun residente nelle spese, mentre si registreranno incrementi di poco inferiori in Sicilia e nelle altre Regioni del Sud Italia. Prevista una situazione migliore in Sardegna e nel Nord Italia, con il Trentino Alto Adige che potrebbe assistere a una diminuzione di oltre 12,1 euro a residente. In base ai dati raccolti, emerge inoltre che il fabbisogno sanitario nelle aree interne sara' molto piu' alto di quello dei centri urbani.

