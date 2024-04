Sanita': Bandello, Governo chiarisca se oculistica resta nel Ssn

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 6 apr - 'Con questi Livelli essenziali di assistenza l'oculistica esce dal Servizio sanitario nazionale. Non ci sono trucchi contabili o retorici che possano nascondere la verita'. Se questa e' la decisione del Governo, il Governo deve trovare il coraggio di ammetterlo. Dobbiamo dare alle persone il tempo di prepararsi'. Cosi' Francesco Bandello, Direttore Clinica oculistica Universita' Vita Salute Irccs Ospedale San Raffaele Milano e presidente dell'Associazione Pazienti malattie oculari, commenta la scelta del Governo di rinviare dal 1 aprile di quest'anno al 1 gennaio 2025 l'entrata in vigore dei nuovi tariffari per le prestazioni di diagnostica e di protesica garantite dal Servizio sanitario nazionale (Lea). Una decisione arrivata soprattutto dopo la levata di scudi degli erogatori provati accreditati, che lamentavano l'inadeguatezza delle tariffe, inclusa quella per il rimborso del diffusissimo intervento di cataratta. Secondo Bandello che ha tenuto una conferenza stampa a Roma insieme ai principali esperti di Oculistica, il rinvio dei tariffari dovra' essere anche l'occasione per decidere con chiarezza se aumentare le tariffe e quindi mantenere la disciplina nell'ambito del Ssn oppure trovare soluzioni alternative, anche di tipo misto. 'La scelta di trascurare l'Oculistica in quanto disciplina non salvavita potrebbe sembrare 'comprensibile' in un periodo in cui la domanda di salute eccede le risorse disponibili, ma in realta' e' completamente priva di lungimiranza - avvisa intanto -. Quella di sacrificare l'Oculistica e' una scelta lucida. Ed e' la scelta sbagliata: costa piu' di quanto faccia risparmiare e sacrifica il futuro di una disciplina che non potra' piu' contare su giovani medici formati nella sanita' pubblica'.

