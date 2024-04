Sanita': Bandello, Governo chiarisca se oculistica resta nel Ssn -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -Roma,6 apr- In particolare per la cataratta, se l'abbassamento delle tariffe restera' immutato anche alla data di gennaio 2025, 'i direttori generali delle aziende sanitarie decideranno di non lavorare in perdita e spingeranno i medici a eseguire sempre meno cataratte - afferma ancora Bandello -: chi potra' pagarsi il privato o l'assicurazione, si fara' operare. Chi non avra' i mezzi, diventera' cieco o ipovedente'. Da qui le possibili conclusioni della vicenda: 'Al momento le strade che si possono prendere sono tre - avvisa Bandello -. Il Governo modifichi i Lea permettendo agli ospedali di ricevere almeno 1.000 euro circa per intervento; oppure indichi un livello di reddito al di sotto del quale la cataratta viene garantita dal Ssn; in alternativa, ammetta in maniera trasparente che tutti i cittadini e le cittadine devono pensare di sottoscrivere un'assicurazione sanitaria per la salute visiva. Gia' ora le liste di attesa superano i 18 mesi. Se le cose rimangono come sono, eseguire la cataratta in ospedale diventera' un'illusione'.

