San Carlo: per gruppo patatine utili e ricavi stabili nel 2025

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 mag - San Carlo Gruppo Alimentare ha chiuso il 2025 con ricavi consolidati in lieve crescita a 366,36 milioni di euro (+0,54%), in un contesto in cui il mercato di riferimento ha terminato l'anno in territorio negativo, con il segmento Chips & Snacks che ha segnato -0,4% a valore e -1,3% a volume nel canale moderno, mentre nel Fuori Casa il comparto Bar ha registrato -2,7%.

Nella grande distribuzione San Carlo ha guadagnando 0,7 punti di quota a valore nel segmento Chips & Snacks; nel segmento Bar ha mostrato una tenuta superiore rispetto all'andamento del canale di riferimento. L'Ebitda si e' attestato a 63,70 milioni, pari al 17,39% dei ricavi netti, in linea con la traiettoria di redditivita' strutturale del Gruppo, mentre l'Ebit e' cresciuto del 30,8% a 38,82 milioni. L'utile netto consolidato e' salito a 23,90 milioni (+1,64%) e la posizione finanziaria netta si e' attestata a 124,76 milioni, a fronte di investimenti realizzati per oltre 40 milioni tra stabilimenti, sistemi digitali a supporto della filiera e rinnovo della flotta con 527 nuovi automezzi. 'Questi risultati positivi ci permettono di entrare nel 2026, anno del nostro novantesimo anniversario, con la forza di una crescita strutturale', ha commentato in una nota Susanna Vitaloni, presidente e amministratore delegato di San Carlo Gruppo Alimentare.

L'assemblea di Unichips Finanziaria, holding di San Carlo Gruppo Alimentare, ha approvato il bilancio civilistico al 31 dicembre 2025, che registra un utile d'esercizio di 15,73 milioni di euro, in crescita rispetto ai 14,21 milioni dell'anno precedente.

mar-com.

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