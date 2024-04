Salone Mobile: Spada, 5 mld export arredo lombardo, forza del Made in Italy

'Pari al 30% totale esportazioni nazionali del settore' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rho (Milano), 16 apr - 'Il design arredo lombardo occupa 48,5 mila addetti e si compone di 7,7 mila unita' locali di aziende che esportano per 5 miliardi di euro, pari al 30 % del totale export nazionale del settore'. Cosi' Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, in occasione del taglio del nastro Salone del Mobile, in corso alla Fiera di Rho. Si tratta di 'numeri significativi che testimoniano la forza delle nostre imprese che attraverso idee, innovazione e talento sono orgoglio del Paese. Queste realta' sono la spina dorsale del Made in Italy e svolgono un ruolo decisivo per far si' che l'Italia sia la seconda manifattura piu' importante d'Europa'.

Secondo Spada, quindi, e' 'fondamentale valorizzarle il piu' possibile' anche attraverso manifestazioni come il Salone del Mobile, che fa si' che 'le nostre imprese incrementino ancora di piu' la proiezione internazionale e, allo stesso tempo, aumenta l'attrattivita' del territorio, attirando migliaia di turisti e addetti del settore da ogni parte del mondo'.

