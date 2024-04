Salone Mobile: chiude con record affluenza (oltre 361mila presenze), +26,8% operatori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 apr - Con un +17,1% rispetto al 2023, il Salone del Mobile.Milano 2024 che chiude oggi ha registrato un'affluenza record: 361.417 presenze, pari a +100.000 rispetto al 2022. Ottimo risultato per le presenze degli operatori che registrano un +26,8%, con un 65,8% che arrivano dall'estero. Dati che confermano ancora una volta - sottolineano gli organizzatori in una nota - il ruolo chiave della manifestazione nell'internazionalizzazione delle imprese di settore, il valore delle reti di relazione ma anche la forza catalizzatrice di un evento che ha superato il perimetro della dimensione fieristica, sulla spinta di una seconda fase di re-design del layout e dei percorsi di visita, che ha interessato in particolare le Biennali EuroCucina/FTK, Technology For the Kitchen e Salone Internazionale del Bagno, due settori sempre piu' orientati a un approccio sostenibile. Sono stati 1.950 gli espositori, da 35 Paesi: nella 'top 15' delle geografie di mercato si registra il ritorno della Cina, seguita da Germania, Spagna, Brasile, Francia, Stati Uniti, Polonia, Russia, Svizzera, Turchia, India, Regno Unito, Corea del Sud, Giappone, Austria. Numerose delegazioni da Usa, India, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Francia e Arabia Saudita.

