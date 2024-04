Salone Mobile: chiude con record affluenza (oltre 361mila presenze), +26,8% operatori -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) -Roma,21 apr- Si consolida, nel weekend - con l'apertura anche ai non addetti ai lavori - l'interesse del pubblico di appassionati con 32.567 presenze.

Sale anche il numero di studenti che si attesta a 13.556, di cui 8.368 italiani (+25,5%), per una media di crescita complessiva del 18,8%. Infine, i numeri della community digital della piattaforma multicanale del Salone: oltre 1 milione di interazioni (+50% sul 2023) con un engagement rate del 60%, e 90 milioni di impression (+15% vs 2023). Definiti 'ottimi' i risultati dell'app in termini di fruizione servizi, dal matchmaking che ha registrato una crescita di oltre il 39% e la navigazione della mappa interattiva, con oltre 450.000 ricerche. 'Il 62mo Salone ha superato ogni previsione: un'edizione da record - commenta Maria Porro, Presidente del Salone del Mobile.Milano -. Abbiamo gia' iniziato a progettare il 2025, con la consapevolezza che il Salone del Mobile e' un'opportunita' per tutti, per la filiera del legno-arredo, per Milano e per il sistema Made in Italy nel suo complesso. L'importante e' che si continui a lavorare insieme, grandi e piccoli, aziende e istituzioni, ricordandoci la formidabile intuizione che ci guida da 62 edizioni: fare ed esserecomunita''.

