Salone del Libro di Torino: il gruppo Sole 24 Ore torna alla kermesse

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 mag - Il Sole 24 Ore, 24 ORE Cultura e Radio 24 alla XXXVIII edizione del Salone del Libro con un ricco calendario di presentazioni con gli autori e le autrici di libri e podcast e incontri con i conduttori e le conduttrici di Radio 24 in diretta dal Lingotto.

Il Gruppo Il Sole 24 ORE rinnova la sua presenza al Salone Internazionale del Libro di Torino e si prepara ad accogliere visitatori e visitatrici allo stand X38, Padiglione Oval, con le presentazioni di libri e podcast, gli autori del Sole 24 Ore e di 24 ORE Cultura, le dirette e le interviste di Radio 24 e i podcast dal vivo. Un palinsesto ricco e articolato di proposte che mettono al centro i temi e le idee chiave del nostro tempo: intelligenza artificiale e innovazione, geopolitica, lavoro, educazione e trasformazioni sociali.

Tra gli appuntamenti di punta, giovedi' 14 maggio Marco Camisani Calzolari alle 16.15 in Sala Viola, presenta in anteprima il suo nuovo libro Decisioni artificiali sui rischi nel delegare le nostre scelte all'AI. Venerdi' 15 maggio e' dedicato ai temi dell'attualita' internazionale con l'incontro sul volume La pace preventiva di Francesco Mancini e Daniele Bellasio, in Sala Indaco alle 11.30 e nello spazio eventi dello stand X38 del Gruppo nel Padiglione Oval alle 13.00. Sempre nello stand del Gruppo, alle 18.00 Matteo Caccia presenta Echo - quello che rimane, videopodcast coprodotto da Sky e Radio 24 che racconta vite di personaggi molto diversi tra loro, oggi scomparsi ma ancora capaci di lasciare un'eco nel presente. Sabato 16 maggio - stand X38 del Gruppo nel Padiglione Oval - spazio al futuro dell'educazione con Luca Mari e Susanna Sancassani, protagonisti della presentazione del libro L'intelligenza artificiale di Pinocchio scritto con il Vicedirettore del Sole 24 Ore Daniele Bellasio, mentre alle 18.15 Rossana De Michele presenta il podcast Mi chiamo Cristina, dedicato alla vita ribelle della principessa di Belgiojoso e realizzato per Radio 24 e 24 ORE Podcast, con la voce di Ambra Angiolini. In serata, presso Pista 500 - Pinacoteca Agnelli, Ferdinando Scianna dialoga con Denis Curti sul volume SCIANNA. La moda, la vita, in un confronto dedicato al rapporto tra fotografia e alta moda.

Ogni giorno lo stand del Gruppo Il Sole 24 ORE sara' animato dalle dirette di Radio 24, da Melog di Gianluca Nicoletti a Matteo Caccia racconta, e le interviste live de Il cacciatore di libri a scrittrici e scrittori a cura di Alessandra Tedesco.

In occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino, il Gruppo Il Sole 24 ORE presenta il nuovo catalogo Primavera-Estate 2026 dei libri del Sole 24 Ore, in distribuzione con il quotidiano lunedi' 11 maggio a Milano, Roma e Torino. Un progetto editoriale completamente rinnovato nella grafica e nel formato, ispirato al recente rebranding del Gruppo, pensato per valorizzare un'offerta sempre piu' ampia e trasversale. Organizzato per percorsi tematici, il catalogo accompagna lettrici e lettori tra intelligenza artificiale, geopolitica, management, lavoro, economia, cultura d'impresa e crescita personale, con uno sguardo attento ai grandi cambiamenti contemporanei e alle sfide del futuro. Accanto ai saggi e ai volumi dedicati ai professionisti, trovano spazio anche i libri illustrati e per ragazzi di 24 ORE Cultura, insieme alle iniziative editoriali del Gruppo dedicate a podcast, data journalism e approfondimento culturale.

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(RADIOCOR) 10-05-26 19:25:48 (0453) 5 NNNN