Salari: Infojobs, su del 7,5% in 8 anni, ma soddisfatti solo 4 lavoratori su 10

Osservatorio Salary Satisfaction 2024 di JobPrincing (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 mag - Nonostante un leggero aumento nella soddisfazione complessiva degli italiani riguardo ai propri salari, con un rapporto di 4 lavoratori su 10, prevale una marcata e persistente insoddisfazione, particolarmente accentuata tra coloro che ricevono esclusivamente una retribuzione fissa. Per il nono anno consecutivo, l'Osservatorio JobPricing 'Salary Satisfaction 2024' ha realizzato un report in collaborazione con InfoJobs, la piattaforma attiva in Italia per la ricerca di lavoro online, sul fronte della soddisfazione salariale in Italia. In un mercato in cui le retribuzioni sono cresciute del 7,5% negli ultimi 8 anni, questo fenomeno evidenzia l'urgente necessita' per le aziende di adottare un approccio piu' ampio alla retribuzione, che integri benefit, incentivi variabili e gli altri elementi tipici dei modelli di Total Reward, che valorizzi gli elementi tangibili e intangibili, come benefit, equita' e meritocrazia, opportunita' di crescita professionale e un ambiente lavorativo stimolante.

