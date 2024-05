Salari: Infojobs, su del 7,5% in 8 anni, ma soddisfatti solo 4 lavoratori su 10 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 mag - Quest'anno l'indagine e' stata svolta prendendo a campione 4.400 lavoratori attraverso una survey online declinata su sei dimensioni principali: Equita' (sono pagato il giusto rispetto al mio ruolo e rispetto agli altri); Competitivita' (sono pagato in linea col mio valore di mercato); Performance e retribuzione (sono pagato in proporzione al mio contributo individuale); Trasparenza (capisco e ho chiari i criteri di politica retributiva del mio datore di lavoro); Fiducia e comprensione (condivido i criteri di gestione delle retribuzioni della mia azienda); Meritocrazia (le ricompense vanno davvero a chi se le merita). In un contesto dove l'inflazione continua a erodere il potere di acquisto, nonostante un aumento medio delle retribuzioni dell'1,8%, piu' della meta' dei rispondenti indica che la propria azienda non e' intervenuta a sostegno dei salari.

A livello di genere, in media le donne sono piu' insoddisfatte rispetto agli uomini in tutte le dimensioni esaminate, sollevando questioni di equita' e meritocrazia che richiedono urgenti attenzioni e interventi mirati da parte delle aziende per garantire un ambiente di lavoro inclusivo e paritario. Guardando al futuro, la fiducia espressa da circa la meta' dei partecipanti verso un miglioramento delle prospettive lavorative nel 2024 rappresenta un segnale positivo, anche se le aspettative sul fronte salariale rimangono moderate. Questo dualismo riflette la complessita' del panorama lavorativo attuale, dove il desiderio di un ambiente lavorativo migliore convive con la consapevolezza delle sfide economiche persistenti. Nicole Boccardini - Senior consultant in JobPricing 'Anche quest'anno, emerge con chiarezza che la soddisfazione sul lavoro non e' unicamente determinata dal denaro, confermando un trend osservato sin dall'edizione del 2015. Sono gli elementi intangibili a fare la differenza: rapporto con colleghe/i e superiori, equilibrio tra lavoro e vita personale, e opportunita' di sviluppo e formazione sono fattori cruciali che influenzano positivamente il livello di soddisfazione di lavoratrici e lavoratori.".

Ann

(RADIOCOR) 04-05-24 15:37:20 (0374) 5 NNNN