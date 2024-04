Sace: da domani due settimane di iniziative gratuite per le aziende

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 apr - Sono in arrivo i Sace For Made in Italy Free Days, due settimane di iniziative gratuite per le aziende. Dall'8 al 21 aprile, spiega una nota, ci sara' un programma di eventi, offerte commerciali e servizi dedicati alle aziende italiane, per accedere a nuove opportunita' di business, proteggersi dai rischi e finanziare la crescita, con il patrocinio del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Dalla piattaforma MySace.it si potranno richiedere gratuitamente e in pochi semplici click fino a tre prodotti. 'Con i Sace for Made in Italy Free Days vogliamo rafforzare il nostro ruolo di partner strategico al fianco delle aziende italiane, diffondendo la cultura della valutazione e della gestione del rischio, per permettere alle imprese di cogliere in sicurezza tutte le opportunita' di business che offrono i mercati internazionali', ha dichiarato Antonio Frezza, chief marketing & sales Pmi & property management solution di Sace.

