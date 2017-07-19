Sace: accordo con Confimprese per favorire accesso a strumenti a sostegno export -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 mag - 'La collaborazione con Confimprese moltiplica l'impatto del nostro operato. Grazie al nostro accordo, le imprese associate avranno a disposizione servizi e strumenti di Sace strategici per affrontare con maggiore solidita' e consapevolezza i mercati esteri, dalla gestione dei rischi alle opportunita' di sviluppo dell'export. L'accordo non e' solo un impegno formale, ma l'avvio di un percorso condiviso fatto di formazione, networking e scambio di competenze, elementi oggi imprescindibili per competere in uno scenario globale sempre piu' complesso', ha spiegato Michele Pignotti, amministratore delegato di Sace.

Quanto all'espansione sui mercati esteri, nonostante il preoccupante scenario internazionale, che mette a repentaglio la tenuta dei consumi, l'indagine annuale condotta dal centro studi Confimprese sui piani di apertura della base associativa all'estero, conferma una crescita del saldo dei punti vendita pari al +7,6% sul 2025 e a 2.737 nuovi esercizi commerciali. Il 90% del campione gia' all'estero continuera' a espandere la rete dei propri punti vendita. Degno di nota lo sviluppo in franchising, che aumenta del 9,4%, rispetto a quello diretto che cresce del 0,1% rispetto al perimetro del 2025. In testa ai Paesi di destinazione si conferma l'Europa occidentale indicata dal 48% dei retailer, seguita da Europa orientale (19%), Medio Oriente (14%), Asia Pacifico (13%).

Fanalino di coda America al 4% e Africa al 3%. Il canale di sviluppo preferito sono i centri commerciali per il 62% delle aziende. Francia e Ucraina risultano i paesi dove avverranno il maggior numero di chiusure. Il 50% non effettua test di mercato prima di iniziare lo sviluppo. L'altra meta' predilige l'apertura di shop-in-shop come prima sperimentazione prima dell'espansione. Le performance internazionali mostrano alcuni fattori interessanti per i retailer. Il fatturato estero rappresenta in media il 16% del fatturato totale aziendale, con punte ben oltre il 50% per alcune realta'. Inoltre, gli andamenti esteri a perimetro costante sono tutti in campo positivo: il 50% delle aziende ha registrato trend in media del +3,5%. In particolare abbigliamento- accessori vede un 60% di imprese con performance fino dell'8%. Non mancano tuttavia alcune difficolta' espresse durante lo sbarco sui mercati Internazionali. In particolare le aziende retail hanno indicato tra le difficolta' maggiori quella di trovare franchisee qualificati, assicurare partner con risorse sufficienti e gestire la complessita' della supply chain.

Seguono l'applicazione della conformita' normativa per affrontare quadri legali diversi, la gestione del personale (reclutare e formare personale qualificato), l'adattamento del concept (bilanciare marchio e mercato locale), riconoscimento del marchio (costruire consapevolezza in nuovi mercati).

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(RADIOCOR) 08-05-26 11:56:57 (0303) 5 NNNN