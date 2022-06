Roma: via a progetto "caput mundi" con 335 opere per 500 milioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 giu - Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia e il Commissario straordinario per il Giubileo e sindaco di Roma Roberto Gualtieri hanno presentato oggi gli interventi relativi al "Progetto Caput Mundi" che stanzia complessivamente 500 milioni per il recupero, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio monumentale di Roma e del Lazio. Il progetto e' ripartito in 335 interventi su 283 siti archeologici/culturali da realizzarsi a cura di vari soggetti attuatori (ministero del Turismo, ministero della Cultura, con il coinvolgimento delle varie Soprintendenze, Parco Archeologico del Colosseo, Parco Archeologico dell'Appia Antica, Diocesi di Roma, Regione Lazio e Roma Capitale). Gli interventi, sono finanziati con risorse Pnrr e guardano al Giubileo del 2025. Dei 335 progetti, 128 sono a cura di Roma Capitale (per 232 milioni di euro), due sono a cura del ministero del Turismo, uno a cura della Regione Lazio, uno a cura della diocesi di Roma. Tutti gli altri interventi sono a cura del ministero della Cultura, attraverso le soprintendenze.

com-fro

(RADIOCOR) 28-06-22 14:09:46 (0400)PA,INF,FONUE 5 NNNN