Roma Capitale: via libera alla riqualificazione del 'Centrale' del Foro Italico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 mar -La giunta di Roma Capitale ha approvato la proposta di delibera per la riqualificazione architettonica e funzionale dello stadio 'Centrale' del Foro Italico. Il provvedimento, che dovra' essere sottoposto all'approvazione definitiva da parte dell'assemblea capitolina, da' il via libera all'intervento di rigenerazione dell'impianto in variante urbanistica, sbloccando un'opera strategica e dall'alto interesse pubblico e concludendo un percorso progettuale avviato da Sport e Salute insieme a ministero della Cultura, Regione Lazio, Coni e Roma Capitale.

L'intervento prevede l'aumento dei posti a sedere sino a 12.500 posti ed una capienza complessiva ancora piu' alta in base alle varie funzionalita', la realizzazione di quattro terrazze panoramiche sul Tevere e sul Parco per un totale di 2000 metri quadrati, un diaframma vetrato che dialoga con il paesaggio circostante e l'installazione di una copertura di 6.500 metri quadrati fissi e 1.700 metri quadrati mobili che trasformeranno l'impianto in una struttura polifunzionale attiva tutto l'anno.

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