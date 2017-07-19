Roma Capitale: via libera al rilancio delle librerie indipendenti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 giu - Il sindaco Roberto Gualtieri ha spiegato: 'Sostenere il rilancio delle librerie indipendenti e' una idea nobile che abbiamo appoggiato da subito e con convinzione. Siamo felici di aver raggiunto l'obiettivo che Carlo Verdone aveva indicato durante la breve ma intensa esperienza da Sindaco della Capitale in occasione dei suoi 75 anni. Con questo provvedimento aiutiamo tante piccole attivita' a proseguire nel loro compito prezioso. Favorire la vendita di libri e la lettura vuol dire lavorare per la liberta', per rafforzare la consapevolezza e l'indipendenza delle persone. Le realta' che lottano ogni giorno per sopravvivere non possono essere lasciate sole di fronte ad un mercato che tende a uniformare o a escludere i piu' piccoli. Devono poter sfruttare al meglio qualunque opportunita' per salvaguardare il futuro della propria libreria e per moltiplicare gli spazi di aggregazione sociale di qualita''.

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