Roma Capitale: via a cantiere da 299 milioni per Ponte Congressi -2

Gualtieri: sbloccata opera attesa da tempo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 mar - La nota del campidoglio ricorda che il progetto e' stato sbloccato dall'Amministrazione capitolina e inserito tra le opere del secondo Dpcm Giubileo. Rispetto all'investimento complessivo di 299 milioni di euro, 145 milioni sono a carico del bilancio di Roma Capitale, circa 144 milioni a carico del ministero delle Infrastrutture mentre oltre 8,6 milioni di euro sono fondi giubilari. La conclusione dei lavori e' prevista nel 2031. 'Abbiamo sbloccato un intervento fermo da tempo, inserendolo tra le opere giubilari e garantendo noi stessi una quota significativa, 145 milioni di euro su circa 300, per portarlo a termine', ha sottolineato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

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