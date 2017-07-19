Roma Capitale: ok Assemblea riqualificazione stadio 'centrale' Foro Italico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 apr - L'Assemblea capitolina ha approvato in via definitiva il progetto di riqualificazione architettonica e funzionale dello Stadio 'Centrale' del Foro Italico. La delibera conclude il percorso progettuale avviato da Sport e Salute insieme al Ministero della Cultura, alla Regione Lazio, al Coni e a Roma Capitale, e consentira' di restituire alla citta' uno spazio moderno, accessibile e multifunzionale, capace di essere vissuto durante tutto l'anno e non solo in occasione dei grandi eventi tennistici internazionali. Nel dettaglio, il progetto prevede la trasformazione dell'impianto in una struttura polifunzionale attiva 365 giorni l'anno, grazie a una nuova copertura (6.500 mq fissi e 1.700 mq mobili). La capienza salira' a 12.500 posti e sara' arricchita da 2.000 mq di terrazze panoramiche.

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