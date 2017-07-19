Roma Capitale: dal 1 luglio permesso annuale ridotto a Ztl per auto elettriche

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 mar - La Giunta di Roma Capitale ha approvato l'introduzione, a partire dal 1 luglio, di un permesso annuale a pagamento per l'accesso negli orari di funzionamento della Ztl del centro storico e delle altre Ztl dei veicoli a trazione esclusivamente elettrica, superando l'attuale regime di accesso gratuito per tutte le auto elettriche. Per mantenere un regime di favore verso questo tipo di veicoli, il permesso costera' il 50% di quello per i veicoli equivalenti a benzina o diesel, e sara' disponibile per tutti i possessori di auto elettriche e non solo per quelli abilitati a richiedere il permesso per il centro storico. Restano confermate tutte le altre misure di sostegno alla mobilita' elettrica, come le agevolazioni legate alle domeniche ecologiche e la gratuita' della sosta sulle strisce blu, oltre al costo dimezzato per il permesso per il centro.

